01 Settembre 2024_ Oggi inizia il Mese Nazionale della Consapevolezza della Pace nelle Filippine, un'iniziativa che si celebra ogni settembre dal 2004 per promuovere l'importanza della pace. Tuttavia, il paese affronta gravi sfide, tra cui l'annuncio delle Forze Armate Filippine di acquisire missili e jet per un valore di 33,74 miliardi di dollari, in risposta alle tensioni nel Mar Cinese Meridionale. La situazione interna è preoccupante, con alti tassi di povertà, corruzione e un crescente commercio di droga che minacciano la stabilità del paese. La fonte di queste informazioni è manilatimes.net. In questo contesto, si solleva la questione del silenzio della Chiesa cattolica, tradizionalmente un faro di speranza, di fronte a una crisi che richiede una voce forte e chiara.