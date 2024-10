Filippine: Inizio della registrazione per le elezioni nazionali e locali del 2025

01 Ottobre 2024_ Oggi, 1° ottobre 2024, inizia ufficialmente la registrazione dei certificati di candidatura (COC) per le elezioni nazionali e locali delle Filippine, previste per maggio 2025. Gli Uffici Elettorali in tutta la regione di Western Visayas accetteranno le candidature fino all'8 ottobre, con orari estesi anche nei fine settimana. I candidati possono presentare la loro candidatura per diverse posizioni, tra cui governatore, sindaco e membri del Congresso. Il direttore della Commissione Elettorale della Regione 6, Atty. Dennis Ausan, ha esortato i candidati a compilare accuratamente i moduli per evitare problemi durante la registrazione. La notizia è stata riportata da Panay News. Le elezioni locali e nazionali sono un momento cruciale per la democrazia filippina, coinvolgendo una vasta gamma di posizioni governative.