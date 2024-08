Filippine: Inizio della vaccinazione contro la peste suina africana a Batangas

16 Agosto 2024_ La vaccinazione dei maiali nella provincia di Batangas inizierà la prossima settimana, con l'arrivo di 10.000 dosi di vaccino contro la peste suina africana (ASF). Il Segretario all'Agricoltura, Francisco Tiu Laurel Jr., ha dichiarato che la vaccinazione partirà da Lobo, considerata "zero ground" per l'ASF. Nonostante le dosi siano insufficienti per l'intera provincia, l'isolamento di alcune aree potrebbe rivelarsi utile. Tiu Laurel ha anche confermato che non è necessaria la dichiarazione di stato di calamità nazionale. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Il Dipartimento dell'Agricoltura prevede di aumentare i controlli nei punti di accesso a Metro Manila per prevenire la diffusione dell'ASF.