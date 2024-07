Filippine: Inizio dell'anno scolastico 2024-2025 con nuove sfide per 20 milioni di studenti

29 Luglio 2024_ Oggi inizia l'anno scolastico 2024-2025 nelle Filippine, con circa 20 milioni di studenti pronti a tornare in classe, sotto la guida del nuovo segretario all'istruzione, Juan Edgardo Angara. Angara subentra a Sara Duterte, il cui mandato è stato segnato da controversie, e si trova ad affrontare problemi storici come la carenza di aule e la scarsa qualità dell'insegnamento. Nonostante le difficoltà, il Dipartimento dell'Istruzione ha registrato quasi 19,3 milioni di iscritti, con un significativo numero di studenti nelle scuole pubbliche e private. La sicurezza degli studenti è garantita dalla Polizia Nazionale Filippina, che ha dispiegato circa 33.000 agenti per il primo giorno di scuola, come riportato da The Manila Times. Alcune scuole, tuttavia, rimarranno chiuse fino al 5 agosto a causa dei danni causati dal monsone e dal tifone Carina, evidenziando le sfide logistiche che il nuovo segretario dovrà affrontare.