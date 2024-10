Filippine: Inizio delle candidature per le elezioni di metà mandato del 2025

05 Ottobre 2024_ La Commissione Elettorale delle Filippine ha annunciato che 70 aspiranti senatori hanno presentato i loro certificati di candidatura, mentre 73 liste di partito hanno inviato i certificati di nomina e accettazione dall'inizio della registrazione per le elezioni di metà mandato del 2025. Durante il quinto giorno di registrazione, 12 candidati senatori e 23 liste di partito hanno ufficializzato la loro candidatura. Il presidente della Commissione, George Garcia, ha dichiarato che si aspetta un numero elevato di domande in attesa, con 160 gruppi di partito e organizzazioni che devono ancora presentare le loro domande. La fonte di questa notizia è Manila Standard. Le elezioni di metà mandato sono un'importante occasione politica nelle Filippine, dove i cittadini votano per i membri del Senato e per le cariche locali.