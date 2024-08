Filippine: Installazione della zona di pericolo permanente attorno al Monte Kanlaon

20 Agosto 2024_ L'installazione della linea di demarcazione che segna la zona di pericolo permanente di quattro chilometri attorno al Monte Kanlaon è in corso, secondo l'Ufficio della Difesa Civile delle Visayas Occidentali. Dopo l'eruzione del vulcano, l'OCD sta collaborando con altre agenzie per garantire la sicurezza degli abitanti di Negros Occidental. Sono in corso le operazioni per stabilire la zona di pericolo, con l'erezione di pali metallici contrassegnati da bandiere. Le autorità stanno anche coordinando il possibile trasferimento delle famiglie che vivono all'interno della zona di pericolo, in particolare a La Castellana e Kanlaon City. La notizia è riportata da Watchmen Daily Journal. Il Monte Kanlaon è un vulcano attivo situato nelle Filippine, noto per le sue eruzioni e per la necessità di misure di sicurezza per le comunità circostanti.