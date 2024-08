Filippine: Intensificata la ricerca di Apollo Quiboloy con l'invio di 100 poliziotti a Davao City

29 Agosto 2024_ Circa 100 nuovi agenti di polizia sono stati inviati all'interno del compound del Kingdom of Jesus Christ (KoJC) a Davao City, mentre...

29 Agosto 2024_ Circa 100 nuovi agenti di polizia sono stati inviati all'interno del compound del Kingdom of Jesus Christ (KoJC) a Davao City, mentre la ricerca dell'evangelista ricercato Apollo Quiboloy, accusato di abusi sessuali e traffico di esseri umani, entra nel suo sesto giorno. Questo rinforzo si aggiunge ai 2.000 poliziotti già presenti, dopo un raid avvenuto il 24 agosto. I membri del KoJC hanno sollevato preoccupazioni riguardo a un misterioso contenitore blu portato dalla polizia, che non è stato sottoposto a scansione. La polizia ha anche introdotto un dispositivo acustico a lungo raggio per la comunicazione e il controllo della folla, evidenziando l'intensificazione delle operazioni di sicurezza. La notizia proviene da manilatimes.net. Apollo Quiboloy è un noto evangelista filippino e fondatore del KoJC, una controversa organizzazione religiosa.