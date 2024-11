Filippine: Intensificazione delle relazioni diplomatiche con l'Unione Europea e supporto in caso di calamità naturali

02 Novembre 2024_ Negli ultimi due mesi, le relazioni diplomatiche tra l'Unione Europea e le Filippine hanno visto un'intensificazione, con visite ministeriali e dialoghi politici su questioni marittime e diritti umani. Nonostante i progressi, il Paese ha subito gravi danni a causa dei tifoni recenti, per i quali l'UE ha stanziato 1,5 milioni di euro per assistenza alle popolazioni colpite. Inoltre, la recente apertura del Copernicus Data Center nelle Filippine rappresenta un passo significativo nella cooperazione per la gestione dei disastri. La fonte di queste informazioni è Sunday BusinessMirror, che sottolinea l'importanza della preparazione e della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Le Filippine, un arcipelago del sud-est asiatico, sono frequentemente colpite da calamità naturali, rendendo cruciale il supporto internazionale.