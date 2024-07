Filippine: Investimenti esteri sotto il governo Marcos in calo

7 Luglio 2024_ Il Segretario al Commercio Alfredo Pascual ha dichiarato che 19 miliardi di dollari di investimenti promessi durante i viaggi all'estero del Presidente Ferdinand Marcos Jr. sono stati realizzati o avviati. Tuttavia, i dati della Bangko Sentral ng Pilipinas mostrano che gli investimenti diretti effettivi nei primi 21 mesi del mandato di Marcos ammontano solo a 3,3 miliardi di dollari. Pascual ha utilizzato proposte di investimento registrate presso il Board of Investments (BOI), che spesso rappresentano solo il 16% degli afflussi effettivi. La politica estera ostile verso la Cina ha contribuito al calo degli investimenti esteri, con un confronto sfavorevole rispetto al periodo di presidenza di Rodrigo Duterte. Lo riporta The Manila Times. La situazione economica delle Filippine è ulteriormente aggravata dalla diminuzione del valore del peso e dalla concorrenza di paesi come il Vietnam.