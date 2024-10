Filippine: Invito formale a Duterte per indagine su omicidi extragiudiziali

20 Ottobre 2024_ La Camera dei Rappresentanti delle Filippine ha inviato un invito formale all'ex presidente Rodrigo Duterte per partecipare a...

20 Ottobre 2024_ La Camera dei Rappresentanti delle Filippine ha inviato un invito formale all'ex presidente Rodrigo Duterte per partecipare a un'udienza riguardante le indagini sugli omicidi extragiudiziali (EJK) avvenuti durante il suo mandato. L'udienza è programmata per il 22 ottobre e rappresenta la prima richiesta ufficiale di partecipazione da parte di Duterte, che ha espresso la sua disponibilità a testimoniare. Nel frattempo, il Senato, guidato dal presidente Francis Escudero, avvierà un'indagine parallela sugli omicidi legati alla guerra contro la droga di Duterte, con il senatore Aquilino “Koko” Pimentel III a capo delle audizioni. La notizia è riportata da Manila Standard. Le indagini mirano a fare luce su migliaia di morti avvenute durante la controversa campagna anti-droga dell'ex presidente, che ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale per i diritti umani.