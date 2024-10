Filippine: Isko Moreno si candida per il ritorno a sindaco di Manila

08 Ottobre 2024_ L'ex sindaco di Manila, Francisco ‘Isko Moreno' Domagoso, ha presentato la sua candidatura per riconquistare il posto di sindaco della capitale filippina. Moreno, attualmente in testa nei sondaggi con l'86% dei consensi, ha dichiarato di voler riportare Manila alla sua antica gloria e ha scelto Chi Atienza come sua compagna di corsa. L'ex sindaco ha anche annunciato un programma di edilizia abitativa verticale in caso di vittoria. La fonte di questa notizia è The Manila Times. Moreno, che ha già ricoperto il ruolo di sindaco dal 2019 al 2022, affronterà l'attuale sindaco Honey Lacuna, sua ex alleata, in una competizione che si preannuncia intensa.