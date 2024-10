Filippine: Isole filippine tra le migliori in Asia secondo Condé Nast Traveler

10 Ottobre 2024_ Le isole delle Filippine sono state nuovamente riconosciute tra le migliori in Asia dai lettori di una rinomata pubblicazione di...

10 Ottobre 2024_ Le isole delle Filippine sono state nuovamente riconosciute tra le migliori in Asia dai lettori di una rinomata pubblicazione di viaggi. Nel suo sondaggio annuale, Condé Nast Traveler ha inserito Boracay, Palawan, Cebu, le Isole Visayas e Siargao tra le prime dieci isole asiatiche. Boracay si è classificata al terzo posto, seguita da Palawan al sesto e Cebu e le Isole Visayas all'ottavo, mentre Siargao ha chiuso la lista al decimo posto. La Segretaria al Turismo, Christina Garcia Frasco, ha sottolineato l'importanza di queste riconoscenze per il turismo filippino, come riportato da BusinessMirror. Le Filippine, con il loro patrimonio culturale e naturale, continuano a attrarre milioni di visitatori internazionali, con oltre 4,5 milioni di arrivi registrati fino ad ottobre 2024.