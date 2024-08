Filippine: Italia si allea per la sicurezza nel Mar Cinese Meridionale

03 Agosto 2024_ L'Italia sta elaborando una strategia per l'Indo-Pacifico, con l'obiettivo di rafforzare le alleanze nella difesa dei diritti sovrani nel Mar Cinese Meridionale. L'ambasciatore filippino a Roma, Nathaniel "Neal" Imperial, ha partecipato a un'udienza del Parlamento italiano, sottolineando l'importanza del supporto italiano per il rispetto della legge internazionale. L'Italia ha già dimostrato il suo impegno, riconoscendo la sentenza dell'Aja del 2016 e condannando le azioni aggressive della Cina contro le imbarcazioni filippine. La notizia è stata riportata da philstar.com, evidenziando l'importanza della cooperazione tra le Filippine e l'Italia in un contesto geopolitico complesso. Inoltre, l'ambasciata filippina in Italia sta lavorando per migliorare i servizi per la comunità filippina, che conta oltre 160.000 membri, e promuovere la cucina filippina attraverso una guida ai ristoranti a Roma.