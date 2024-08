Filippine: Janine Gutierrez presenta il suo film al Festival di Venezia

31 Agosto 2024_ L'attrice filippina Janine Gutierrez partecipa all'81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia per presentare il suo ultimo film, 'Phantosmia', diretto dal rinomato regista Lav Diaz. La pellicola, che esplora il tema delle allucinazioni olfattive, sarà proiettata il 2 settembre 2024, segnando la seconda collaborazione tra Gutierrez e Diaz. Durante il festival, Janine ha condiviso la sua gioia per l'opportunità di rappresentare il cinema filippino in un contesto così prestigioso, mentre si godeva le bellezze di Venezia a bordo di un 'vaporetto'. La notizia è stata riportata da philippines-times.com, evidenziando l'importanza della partecipazione filippina in eventi cinematografici internazionali. 'Phantosmia' è stato girato in Quezon e riflette la ricchezza delle storie filippine, contribuendo a far conoscere la cultura del Paese nel mondo.