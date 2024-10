Filippine: Jonvic Remulla in trattative per diventare nuovo Segretario degli Interni

05 Ottobre 2024_ Il governatore di Cavite, Jonvic Remulla, è in trattative per sostituire l'uscente Segretario degli Interni, Benhur Abalos, che si candida per il Senato. Secondo un rapporto di One News, l'annuncio ufficiale è atteso per lunedì, in concomitanza con la presentazione della candidatura di Abalos. Remulla, che ha già presentato la sua candidatura per un altro mandato come governatore, non ha ancora confermato le voci riguardanti il suo possibile nuovo incarico. Se nominato, Remulla sarebbe il secondo membro della sua famiglia a ricoprire un ruolo esecutivo sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr., poiché suo fratello, Jesus Crispin Remulla, è attualmente il Segretario della Giustizia. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. La situazione politica nelle Filippine è in evoluzione, con diversi candidati che si preparano per le prossime elezioni.