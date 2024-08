Filippine: Kanlaon Volcano registra emissioni di SO2 ai massimi storici

14 Agosto 2024_ Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ha segnalato emissioni elevate di anidride solforosa (SO2) dal...

14 Agosto 2024_ Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ha segnalato emissioni elevate di anidride solforosa (SO2) dal vulcano Kanlaon, le più alte dal 2010. Martedì 13 agosto, il vulcano ha emesso 7.307 tonnellate di gas dal suo cratere, con un tasso medio di 3.102 tonnellate al giorno. Phivolcs ha avvertito che l'attività vulcanica potrebbe portare a eruzioni esplosive e ha consigliato alle comunità nella zona di pericolo di rimanere vigili. La fonte di queste informazioni è Watchmen Daily Journal. Le autorità hanno esortato il pubblico a evitare l'ingresso nella zona di pericolo permanente di quattro chilometri attorno al vulcano per ridurre i rischi legati a potenziali pericoli vulcanici.