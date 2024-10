Filippine: La Banca Mondiale approva un progetto di connettività internet da 287 milioni di dollari

11 Ottobre 2024_ La Banca Mondiale ha approvato un prestito di 287,24 milioni di dollari per un progetto di infrastruttura digitale nelle Filippine, volto a migliorare la resilienza del paese ai cambiamenti climatici. Il progetto prevede investimenti nella rete nazionale di fibra ottica e nella connettività per oltre 20 milioni di filippini, garantendo sicurezza contro minacce informatiche e rischi climatici. Manuela V. Ferro, Vicepresidente della Banca Mondiale per l'Asia orientale e il Pacifico, ha sottolineato l'importanza di una solida infrastruttura di connettività per stimolare la crescita economica. Il progetto, come riportato da BusinessMirror, mira a colmare il divario digitale e a migliorare l'accesso a servizi essenziali in aree svantaggiate. La Banca Mondiale prevede che l'economia filippina crescerà del 6% quest'anno, evidenziando un contesto economico favorevole.