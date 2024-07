Filippine: La Camera dei Rappresentanti destina 2 miliardi di pesos a programmi chiave del governo Marcos

30 Luglio 2024_ La Camera dei Rappresentanti delle Filippine prevede di utilizzare 2 miliardi di pesos dai fondi riservati e di intelligence proposti per il 2025 per finanziare programmi cruciali dell'amministrazione Marcos. Il leader di maggioranza, Manuel Jose Dalipe, ha dichiarato che questa decisione permetterà di destinare risorse a iniziative come la creazione di posti di lavoro e assistenza finanziaria. Il budget proposto per il 2025 prevede un totale di 10,29 miliardi di pesos per i fondi riservati e di intelligence, con una riduzione rispetto all'anno precedente. Dalipe ha confermato che i fondi saranno reindirizzati verso programmi di assistenza per individui in situazioni di crisi e per lavoratori svantaggiati. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il governo ha deciso di non allocare più fondi riservati alle agenzie governative civili, limitandoli solo a quelle militari e di law enforcement.