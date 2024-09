Filippine: La Cina minaccia di reprimere le incursioni straniere nel Mar Cinese Meridionale

12 Settembre 2024_ Un alto ufficiale militare cinese ha dichiarato che la Cina "schiaccerà" qualsiasi incursione straniera nel suo territorio sovrano, incluso il Mar Cinese Meridionale. Durante un forum di difesa a Pechino, il generale di corpo d'armata He Lei ha affermato che la Cina desidera mantenere il Mar Cinese Meridionale come un mare di pace, ma non tollererà provocazioni, specialmente da parte degli Stati Uniti. Le tensioni tra Washington e Pechino sono aumentate a causa dell'approccio assertivo della Cina nelle regioni marittime contese, dove navi cinesi hanno avuto scontri con imbarcazioni filippine. La notizia è riportata da The Philippine Star. Le Filippine, che rivendicano diritti su parte di queste acque, hanno visto un aumento delle interazioni conflittuali con la Cina, nonostante una sentenza di un tribunale internazionale che ha negato le pretese cinesi.