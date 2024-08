Filippine: La commemorazione di Ninoy Aquino Day spostata per promuovere il turismo

17 Agosto 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha deciso di spostare la commemorazione di Ninoy Aquino Day dal 21 al 23 agosto 2024 per favorire il turismo domestico. La famiglia Aquino ha dichiarato che questo cambiamento non diminuisce il sacrificio del senatore assassinato, simbolo della lotta per la democrazia nel Paese. Diverse organizzazioni, tra cui il Liberal Party, hanno criticato la decisione, sostenendo che si tratta di un tentativo di confondere la memoria storica. La proclamazione è stata firmata dal Segretario Esecutivo Lucas Bersamin e ha suscitato reazioni contrastanti tra i gruppi civili. La fonte di questa notizia è The Philippine Star. Ninoy Aquino, assassinato nel 1983, è considerato un eroe nazionale per il suo ruolo nella lotta contro la dittatura di Marcos Sr.