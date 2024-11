Filippine: La Commissione di Audit conferma irregolarità nei fondi riservati dell'Ufficio del Vice Presidente

06 Novembre 2024_ La Commissione di Audit (COA) delle Filippine ha confermato che l'Ufficio del Vice Presidente (OVP) ha presentato oltre 1.200 ricevute di pagamento difettose per giustificare l'uso di 125 milioni di pesos in fondi riservati spesi in soli 11 giorni nel dicembre 2022. Durante un'udienza della commissione della Camera dei rappresentanti, è emerso che molte ricevute presentavano date errate e nomi illeggibili. La COA ha segnalato che 73 milioni di pesos di questi fondi sono stati inclusi in un avviso di rigetto a causa delle discrepanze riscontrate. La fonte di questa notizia è il Philippine Daily Inquirer. L'udienza ha anche visto l'assenza di diversi funzionari dell'OVP, tra cui l'assistente segretario Sunshine Fajarda, coinvolti in presunti abusi di fondi.