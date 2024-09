Filippine: La Corte Suprema conferma la cancellazione della registrazione del partito An Waray

17 Settembre 2024_ La Corte Suprema delle Filippine ha confermato, con un voto di 14-1, la decisione della Commissione Elettorale (Comelec) di cancellare la registrazione del partito An Waray come organizzazione di lista. La Corte ha stabilito che la Comelec ha giurisdizione esclusiva sulla cancellazione delle registrazioni dei partiti, respingendo le affermazioni secondo cui il Tribunale Elettorale della Camera dei Rappresentanti (HRET) dovesse intervenire. La decisione è stata presa dopo che è stato dimostrato che le violazioni delle leggi elettorali da parte di An Waray giustificavano la cancellazione della registrazione. Come riportato da United News, la controversia è emersa dopo che An Waray ha permesso al suo secondo nominato di assumere un incarico nonostante fosse autorizzato a un solo seggio. An Waray è un partito politico filippino che rappresenta le comunità di origine waray.