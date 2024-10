Filippine: La delegazione filippina brilla al Terra Madre Salone del Gusto 2024 in Italia

30 Settembre 2024_ La delegazione delle Filippine ha partecipato con successo al Terra Madre Salone del Gusto 2024, un evento biennale che si è svolto a Torino, in Italia, dal 26 al 30 settembre. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 600 espositori e ha messo in risalto le tradizioni culinarie filippine attraverso workshop e degustazioni. Il segretario del Dipartimento del Turismo, Christina Garcia Frasco, ha sottolineato l'importanza della partecipazione filippina come un'opportunità per promuovere la sostenibilità e la biodiversità nella cucina locale. La notizia è riportata da journalnews.com.ph. La delegazione, composta da 90 membri tra agricoltori, chef e sostenitori della cucina sostenibile, ha anche firmato un accordo per designare Bacolod come hub ufficiale del Slow Food in Asia.