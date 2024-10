Filippine: La gastronomia filippina in mostra a Torino durante Terra Madre Salone del Gusto 2024

05 Ottobre 2024_ La partecipazione delle Filippine al Terra Madre Salone del Gusto 2024 a Torino ha messo in risalto la ricca tradizione culinaria del Paese. Dal 26 al 30 settembre, il padiglione filippino ha attratto visitatori internazionali con piatti tipici come il lechon e il caffè locale, insieme a workshop interattivi sulla preparazione dei cibi. Un'importante delegazione di 90 membri, tra cui chef e agricoltori, ha discusso di turismo sostenibile e ingredienti locali, sottolineando l'impegno delle Filippine per pratiche agricole sostenibili. La notizia è stata riportata da philippines-times.com. Questo evento ha anche segnato il riconoscimento della città di Bacolod come primo hub Slow Food in Asia e Pacifico, evidenziando l'importanza della sostenibilità nella gastronomia.