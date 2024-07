Filippine: La Guardia Costiera affronta la fuoriuscita di petrolio dalla nave affondata Terra Nova

26 Luglio 2024_ La Guardia Costiera delle Filippine ha avviato operazioni di raccolta di petrolio per contrastare la fuoriuscita dalla nave cisterna affondata Terra Nova al largo di Bataan. Il portavoce della PCG, l'ammiraglio Armand Balilo, ha confermato che la fuoriuscita proviene dal carburante di lavoro della nave e non dai 1,4 milioni di litri di olio industriale stoccato. Finora, solo una piccola quantità di petrolio è stata trovata, e sono stati impiegati dispersanti e booms per contenere la situazione. I membri dell'equipaggio salvati hanno dichiarato di aver chiuso la valvola della nave prima di abbandonarla, mentre le operazioni di pompaggio sono previste per concludersi entro sette giorni. La notizia è riportata da The Philippine Star. La nave MT Terra Nova era in viaggio da Bataan a Iloilo quando è affondata, e 16 dei 17 membri dell'equipaggio sono stati salvati.