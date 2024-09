Filippine: La Guardia Costiera rassicura sulla situazione di Escoda Shoal

17 Settembre 2024_ La Guardia Costiera delle Filippine ha dichiarato che il paese non ha perso il controllo su Escoda Shoal, nonostante il ritiro della nave BRP Teresa Magbanua. Il portavoce della PCG, il Commodoro Jay Tarriela, ha affermato che le navi filippine possono ancora accedere all'area grazie ai numerosi punti di ingresso disponibili. Tarriela ha anche sottolineato che, a differenza di Bajo de Masinloc, Escoda Shoal offre diverse vie di accesso, rendendo difficile per le navi cinesi bloccare le operazioni filippine. La notizia è stata riportata da United News. La BRP Teresa Magbanua era stata ritirata a causa di problemi di navigabilità e condizioni meteorologiche avverse, ma il governo filippino prevede di inviare altre navi nella zona per garantire la presenza filippina in un'area contesa nel Mar Cinese Meridionale.