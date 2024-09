Filippine: La nave scuola italiana 'Amerigo Vespucci' in visita a Manila

12 Settembre 2024_ La nave scuola italiana 'Amerigo Vespucci' arriverà a Manila sabato, segnando la sua 23esima tappa in un tour mondiale....

12 Settembre 2024_ La nave scuola italiana 'Amerigo Vespucci' arriverà a Manila sabato, segnando la sua 23esima tappa in un tour mondiale. L'ambasciatore italiano nelle Filippine, Davide Giglio, e funzionari della Marina filippina accoglieranno i 400 cadetti e membri dell'equipaggio della nave. Dopo aver visitato Tokyo, la 'Amerigo Vespucci' rimarrà a Manila fino a lunedì, prima di proseguire il suo viaggio che toccherà 36 porti in 32 paesi. Il comandante della nave, Capitano Gieseppe Lai, ha sottolineato l'importanza della visita, evidenziando il legame tra Italia e Filippine. La notizia è stata riportata da manilatimes.net. La nave, che ha lasciato il porto di Genova il 1° luglio 2023, porta con sé il motto di Leonardo Da Vinci: 'Non chi inizia, ma chi persevera'.