Filippine: La Philippine Suzuki Youth Orchestra celebra il Natale con 'Gaudete' alla Cattedrale di Manila

29 Ottobre 2024_ La Philippine Suzuki Youth Orchestra (PSYO) si esibirà il 29 novembre 2024 alla Cattedrale di Manila con il concerto intitolato 'Gaudete', che unisce musica classica e canti natalizi filippini. Il titolo, che significa 'rallegrarsi' in latino, riflette l'essenza della stagione dell'Avvento e promette un'esperienza musicale che celebra la gioia e l'anticipazione del Natale. Durante il loro recente tour in Italia, l'orchestra ha visitato celebri cattedrali, tra cui il Duomo di Milano, lasciando un'impronta duratura sui giovani musicisti. La notizia è riportata da travelasianow.net. Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un'opportunità per i giovani talenti filippini di brillare e condividere la loro passione per la musica con il mondo.