Filippine: La polizia intensifica la caccia al predicatore Apollo Quiboloy e ai suoi associati

25 Agosto 2024_ La polizia filippina ha intensificato la ricerca del predicatore Apollo Quiboloy e dei suoi quattro associati, ricercati per abusi su minori e traffico di esseri umani, all'interno del compound del Kingdom of Jesus Christ (KOJC) a Cagayan de Oro. Nonostante la presenza di circa 2.000 agenti, non sono stati trovati segni dei fuggitivi, mentre le forze dell'ordine si preparano a un lungo inseguimento. Il capo della polizia della regione di Davao, il generale Nicolas Torre III, ha dichiarato che il piano è di esaurire Quiboloy e i suoi seguaci fino a costringerli a uscire dai loro nascondigli. La situazione ha suscitato preoccupazioni per i diritti dei membri del KOJC, come riportato da rappler.com. La caccia al predicatore, noto per le sue affermazioni di essere il 'figlio di Dio', continua a sollevare interrogativi sulla legalità delle operazioni della polizia e sulla sicurezza dei suoi seguaci.