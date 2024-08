Filippine: La polizia nazionale migliora la risposta alle emergenze con il nuovo sistema E911

18 Agosto 2024_ Il capo della Philippine National Police, Gen. Rommel Francisco Marbil, ha ordinato alle unità di rispondere alle chiamate di emergenza al 911 entro tre minuti. Questa direttiva fa parte di un'iniziativa più ampia per garantire assistenza poliziesca rapida ed efficace a tutte le comunità, in particolare quelle più vulnerabili. Il sistema E911, che sostituisce la hotline Patrol 117, utilizza tecnologie avanzate per migliorare i tempi di risposta e la coordinazione tra i servizi di emergenza. Marbil ha sottolineato l'importanza di una risposta professionale e tempestiva da parte del personale della PNP, evidenziando il loro impegno a servire e proteggere il popolo filippino. La notizia è riportata da The Philippine Star. La PNP invita anche i cittadini a utilizzare il servizio 911 in modo responsabile, poiché l'efficacia del sistema dipende dalla cooperazione della comunità.