Filippine: La polizia riapre il caso dell'omicidio di Wesley Barayuga

02 Ottobre 2024_ La Philippine National Police (PNP) ha ampliato le indagini sull'omicidio di Wesley Barayuga, ex segretario del Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) e generale di polizia in pensione, sospettando un possibile insabbiamento da parte di elementi corrotti all'interno del governo. Il capo della PNP, Gen. Rommel Francisco Marbil, ha ordinato al Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) di redigere un rapporto dettagliato sull'accaduto, incluso il motivo per cui Barayuga era finito nella lista dei narcotrafficanti dell'ex presidente Rodrigo Duterte. Le nuove informazioni sono emerse grazie alla testimonianza di un informatore, il tenente colonnello Santie Mendoza, che ha implicato funzionari del PCSO nell'omicidio avvenuto a Mandaluyong City nel luglio 2020. Marbil ha promesso di scoprire i responsabili dell'omicidio e del successivo insabbiamento del caso, come riportato da The Philippine Star. La PNP ha anche disposto misure di sicurezza per Mendoza, che ha rivelato ulteriori dettagli cruciali per le indagini. L'omicidio di Barayuga ha suscitato preoccupazioni riguardo alla corruzione e alla sicurezza all'interno delle istituzioni governative filippine.