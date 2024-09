Filippine: L'Amerigo Vespucci in visita storica a Manila per promuovere la cooperazione marittima

14 Settembre 2024_ L'Amerigo Vespucci, il rinomato veliero italiano, ha fatto il suo primo approdo nelle Filippine, attraccando al porto di Manila. Durante la sua permanenza, i cadetti a bordo parteciperanno a scambi culturali e continueranno la loro formazione. Il comandante della nave, Giuseppe Lai, ha sottolineato l'importanza di questa visita per rafforzare i legami marittimi tra Italia e Filippine. L'Amerigo Vespucci è conosciuto come la "nave più bella del mondo" e rappresenta la tradizione navale italiana dal 1931. La notizia è stata riportata da The Sunday Times. La nave, intitolata all'esploratore italiano Amerigo Vespucci, ha una lunga storia di formazione per i marinai italiani e ha visitato numerosi paesi in tutto il mondo.