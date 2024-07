Filippine: Lav Diaz torna al Festival di Venezia con 'Phantosmia'

29 Luglio 2024_ Il regista filippino Lav Diaz parteciperà per l'ottava volta al Festival di Venezia con il suo nuovo film 'Phantosmia', che avrà la sua prima mondiale nella sezione Fuori Concorso. Il film, girato in bianco e nero, affronta temi di trauma e memoria attraverso la storia di Hilarion Zabala, un ex militare con un disturbo olfattivo misterioso. Diaz, noto per le sue opere lunghe e impegnative, ha già ricevuto numerosi premi a Venezia, contribuendo a mettere in luce il cinema filippino a livello internazionale. La Biennale di Venezia si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre, come riportato da gmanetwork.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per il cinema filippino di farsi conoscere in un contesto prestigioso come quello italiano.