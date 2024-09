Filippine: Lavoro e scuole sospesi a causa della tempesta tropicale Enteng

02 Settembre 2024_ Il governo filippino ha sospeso il lavoro in tutti gli uffici pubblici e le lezioni in tutte le scuole pubbliche e private a Metro...

02 Settembre 2024_ Il governo filippino ha sospeso il lavoro in tutti gli uffici pubblici e le lezioni in tutte le scuole pubbliche e private a Metro Manila e nella regione Calabarzon a causa delle avverse condizioni meteorologiche causate dalla tempesta tropicale Enteng. La decisione è stata comunicata tramite un memorandum firmato dal Segretario Esecutivo Lucas Bersamin, che ha sottolineato l'importanza della sicurezza pubblica. Le aziende private possono decidere autonomamente se sospendere le attività, mentre i servizi essenziali continueranno a operare. Il presidente Marcos Jr. ha esortato le agenzie a fornire avvisi tempestivi per consentire al pubblico di prepararsi adeguatamente. La notizia è stata riportata da malaya.com.ph. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono pronte a fornire assistenza alle comunità colpite dalla tempesta.