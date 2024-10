Filippine: L'azione di 'Incognito' si svolge a Bari con un cast di talento

06 Ottobre 2024_ La serie d'azione filippina 'Incognito' ha girato alcune scene a Bari, in Italia, con un cast che include nomi noti come Ian...

06 Ottobre 2024_ La serie d'azione filippina 'Incognito' ha girato alcune scene a Bari, in Italia, con un cast che include nomi noti come Ian Veneracion e Richard Gutierrez. Il regista Lester Pimentel Ong ha elogiato le condizioni di lavoro fornite da ABS-CBN e la professionalità del team italiano con cui hanno collaborato. Durante le riprese, il cast ha dovuto seguire un rigoroso programma di lavoro di 12 ore, rispettando le normative italiane. Ong ha anche sottolineato l'interesse degli stuntman italiani di apprendere tecniche di azione filippine, evidenziando la crescente collaborazione tra le due nazioni nel settore dell'intrattenimento. La notizia è stata riportata da philippines-times.com. Questo progetto rappresenta un passo importante per il cinema filippino, mirando a competere a livello internazionale e a promuovere la cultura filippina nel mondo.