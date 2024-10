Filippine: Le dichiarazioni di Duterte sotto giuramento potrebbero essere usate contro di lui

29 Ottobre 2024_ Le dichiarazioni dell'ex presidente Rodrigo Duterte durante un'udienza del Senato sulla sua controversa guerra alla droga sono state fatte sotto giuramento e potrebbero essere utilizzate contro di lui in procedimenti legali. Il presidente del Senato, Francis Escudero, ha affermato che le famiglie delle vittime di uccisioni extragiudiziali possono ora presentare denunce penali basate su queste dichiarazioni. Escudero ha sottolineato che le parole di Duterte non possono essere derubricate a una semplice battuta, e ha invitato i legali a valutare la situazione. Inoltre, i legislatori e le famiglie delle vittime sperano in un intervento della Corte Penale Internazionale (CPI) per ottenere giustizia. La notizia è riportata da Manila Standard. Le dichiarazioni di Duterte riguardano la sua ammissione di responsabilità per la guerra alla droga, che ha portato a migliaia di morti nelle Filippine.