Filippine: Leader sindacali sfidano i senatori in carica alle elezioni del 2025

20 Ottobre 2024_ Cinque leader sindacali di spicco si preparano a sfidare i senatori in carica e i candidati delle dinastie politiche nelle elezioni senatoriali del 2025. I leader, tra cui Jerome Adonis e Sonny Matula, stanno cercando di unirsi su una piattaforma pro-lavoratori, focalizzandosi su aumenti salariali e sicurezza del lavoro. Inoltre, chiedono responsabilità per i 72 leader sindacali uccisi dal 2016, di cui 68 durante l'amministrazione Duterte. La notizia è riportata da The Philippine Star. Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per la rappresentanza dei lavoratori nel Senato e nella Camera dei Rappresentanti, con l'obiettivo di migliorare i diritti e le condizioni di vita dei lavoratori nelle Filippine.