Filippine: Legislatore critica il taglio del budget per l'Ufficio del Vice Presidente

14 Settembre 2024_ Due legislatori filippini hanno espresso il loro disappunto per la decisione della Commissione per le Appropriazioni della Camera di ridurre il budget dell'Ufficio del Vice Presidente di 1,2 miliardi di pesos, sostenendo che avrebbero dovuto seguire la "tradizione" di mostrare cortesia durante il processo di bilancio. Il budget dell'OVP è stato fissato a 733 milioni di pesos, rispetto alla proposta originale di 2,037 miliardi per il 2025, con i fondi tagliati destinati a programmi di assistenza sociale. La decisione è stata influenzata da un acceso scambio tra la Vice Presidente Sara Duterte e la commissione riguardo all'uso dei fondi riservati nel 2022. La fonte di questa notizia è The Sunday Times. I legislatori hanno sottolineato l'importanza della trasparenza e della responsabilità nella gestione dei fondi pubblici, specialmente in un contesto di crescente scrutinio sulle spese governative.