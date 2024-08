Filippine: Legislatore smentisce voci di impeachment per la vicepresidente Duterte

21 Agosto 2024_ Alcuni legislatori filippini hanno cercato di placare le speculazioni premature riguardo a possibili procedimenti di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte, in seguito ai risultati della Commissione sul Controllo (COA) sui fondi riservati. La Commissione ha recentemente approvato una mozione per convocare il rapporto del COA sull'uso di tali fondi dal 2022 al 2023, dopo che si è appreso che l'ufficio della vicepresidente ha speso 125 milioni di pesos in soli 11 giorni. Duterte ha chiarito che la spesa è avvenuta in 19 giorni, dal 13 al 31 dicembre 2022. I membri della Camera hanno invitato Duterte a identificare le persone che diffondono voci sul suo presunto impeachment, sottolineando che attualmente non ci sono discussioni in merito. La notizia è riportata da Manila Standard. I legislatori hanno espresso la loro intenzione di concentrarsi su questioni legislative piuttosto che su speculazioni infondate.