17 Ottobre 2024_ La 3rd Infantry Division (3ID) delle Filippine ha ordinato alle truppe dell'esercito di concentrare gli sforzi per porre fine all'insurrezione a Negros Island, dando la caccia ai resti dei gruppi ribelli disciolti. Il comandante della 3ID, Maggiore Generale Marion Sison, ha sottolineato l'importanza di operazioni militari mirate per contrastare i gruppi terroristici comunisti e mantenere la stabilità nella regione. Sison ha dichiarato che, nonostante il successo ottenuto nella lotta contro il Nuovo Esercito Popolare (NPA), ci sono ancora cinque gruppi di ribelli attivi che devono essere monitorati e neutralizzati. La fonte di questa notizia è Watchmen Daily Journal. Le operazioni militari sono cruciali per garantire la pace e lo sviluppo a Negros Occidental, una provincia delle Filippine nota per le sue sfide legate all'insurrezione.