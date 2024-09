Filippine: L'ex sindaco di Bamban trasferita al Senato con misure di sicurezza

08 Settembre 2024_ L'ex sindaco di Bamban, Tarlac, Alice Guo, sarà trasferita al Senato per un'indagine legislativa sulle operazioni di gioco offshore illegali, indossando un giubbotto antiproiettile e ammanettata. Il trasferimento avverrà lunedì mattina, con un convoglio di polizia che garantirà la sua sicurezza durante il tragitto. Guo, attualmente detenuta per accuse di corruzione, parteciperà all'udienza richiesta dal Senato, che ha ottenuto l'autorizzazione dal tribunale di Tarlac. La polizia nazionale filippina ha assicurato che saranno seguite rigorose misure di sicurezza durante il trasporto di Guo al Senato di Pasay City, come riportato da gmanetwork.com. L'ex sindaco è stata detenuta nel centro di custodia della PNP, lo stesso dove è stata rinchiusa l'ex senatrice Leila de Lima, e le autorità hanno promesso di evitare incidenti simili a quelli accaduti in passato.