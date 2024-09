Filippine: L'ICC cerca nuovi testimoni per l'inchiesta sulla guerra alla droga di Duterte

15 Settembre 2024_ La Corte Penale Internazionale (ICC) sta cercando ulteriori testimoni per l'indagine sulla violenta guerra alla droga dell'ex presidente Rodrigo Duterte, come dichiarato dall'assistente legale Maria Kristina Conti. L'inchiesta dell'ICC sui presunti crimini contro l'umanità legati alla campagna antidroga di Duterte è in corso e ha già raccolto alcuni testimoni chiave. Si stima che migliaia di sospetti spacciatori e tossicodipendenti siano stati uccisi durante le operazioni di polizia sotto la sua amministrazione. Il governo filippino ha affermato che non collaborerà più con l'ICC, ma non impedirà alla corte di raccogliere informazioni. La notizia è riportata da Manila Standard. L'indagine dell'ICC si concentra su crimini commessi tra novembre 2011 e giugno 2016, inclusi omicidi extragiudiziali avvenuti a Davao City, dove Duterte era sindaco prima di diventare presidente.