Filippine: Linee guida per l'uso dell'IA nelle elezioni del 2025

19 Luglio 2024_ La Commissione Elettorale delle Filippine (Comelec) sta pianificando di rilasciare linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nella promozione dei candidati per le elezioni nazionali e locali del 2025. Il presidente della Comelec, George Garcia, ha sottolineato che l'IA ha sia impatti positivi che negativi durante il periodo di campagna elettorale. Le linee guida dovrebbero essere pubblicate nella seconda settimana di agosto e includeranno anche la regolamentazione dell'uso degli influencer sui social media. La Comelec collaborerà con l'Ufficio delle Entrate (BIR) per monitorare le spese degli influencer assunti dai candidati. Panay News riporta che gli influencer dovranno dichiarare i compensi ricevuti durante la campagna elettorale. La regolamentazione mira a garantire trasparenza e conformità alle leggi fiscali.