Filippine: L'ingresso di 'altri zuccheri' minaccia l'industria dello zucchero locale

08 Agosto 2024_ La Sugar Regulatory Administration (SRA) delle Filippine sta indagando sull'ingresso di un elevato volume di prodotti etichettati come 'altri zuccheri', che si stima stia influenzando negativamente la domanda di zucchero domestico. Negli ultimi dieci anni, si stima che tra 200.000 e 300.000 tonnellate metriche di questi prodotti siano entrate nel paese, senza una regolamentazione adeguata. Il direttore della SRA, Pablo Luis Azcona, ha dichiarato che l'agenzia richiederà un'autorizzazione all'importazione per monitorare il volume effettivo di questi prodotti. La situazione è stata sollevata anche da un gruppo di produttori di zucchero, preoccupati per l'impatto di questi zuccheri non tassati sull'industria locale, come riportato da Watchmen Daily Journal. La SRA intende agire per proteggere l'industria dello zucchero, che è fondamentale per l'economia agricola delle Filippine.