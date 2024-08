Filippine: L'Italia cerca supporto filippino per la strategia nell'Indo-Pacifico

31 Luglio 2024_ Il Parlamento italiano ha richiesto assistenza alle Filippine per comprendere meglio la situazione nel Mar Cinese Meridionale, mentre Roma sviluppa la sua strategia per l'Indo-Pacifico. Durante un'udienza pubblica, l'ambasciatore filippino a Roma, Neal Imperial, ha sottolineato l'importanza della libertà di navigazione in questa regione cruciale per il commercio internazionale. L'ambasciatore ha anche proposto di integrare il Premio Arbitrale del 2016 nella strategia italiana come strumento per sostenere lo stato di diritto. La notizia è stata riportata da businessmirror.com.ph, evidenziando l'interesse dell'Italia per una cooperazione più stretta con le Filippine, in particolare nel settore della difesa e della sicurezza. L'Italia, come attore chiave nell'Indo-Pacifico, mira a contribuire a un ordine basato su regole nella regione.