27 Ottobre 2024_ Luis “Chavit” Singson, ex governatore di Ilocos Sur e noto benefattore dello sport filippino, ha dichiarato la sua candidatura per il Senato nelle elezioni di metà mandato del maggio 2025. Singson ha promesso di mettere al primo posto il benessere degli atleti filippini nella sua agenda legislativa, sottolineando l'importanza del supporto governativo per il loro successo. Tra le sue iniziative, Singson intende fornire aiuti finanziari a atleti come il ginnasta Carlos Yulo e il pugile Charly Suarez, dimostrando il suo impegno per la comunità sportiva. La notizia è stata riportata da Watchmen Daily Journal. Singson, noto per la sua generosità, ha anche proposto riforme economiche come un reddito di base universale e l'iniziativa “Banko ng Masa” per migliorare l'accesso ai servizi bancari.