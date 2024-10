Filippine: Macario S. Fojas premiato come imprenditore visionario nel settore IT-BPM

08 Ottobre 2024_ Il programma EY Entrepreneur Of The Year 2024 ha concluso la sua ricerca per i leader più visionari delle Filippine, con Macario S. Fojas, cofondatore di Seven Seven Global Services, Inc., tra i finalisti. Fojas è riconosciuto per il suo contributo nel settore della gestione dei processi aziendali e per il suo impegno nella formazione dei professionisti IT filippini. La sua azienda, con sedi a New Jersey e Manila, si distingue per l'innovazione e l'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare i servizi offerti. La notizia è riportata da BusinessWorld. I vincitori saranno annunciati il 23 ottobre 2024 e rappresenteranno le Filippine al World Entrepreneur Of The Year 2025 a Monte Carlo.