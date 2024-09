Filippine: Manila avvia la 39esima edizione della Pulizia Internazionale delle Coste

22 Settembre 2024_ Il sindaco di Manila, Honey Lacuna-Pangan, e il vice sindaco John Marvin "Yul Servo" Nieto hanno guidato la partecipazione della città alla 39esima edizione della Pulizia Internazionale delle Coste, tenutasi lungo la costa di Baseco. I volontari, organizzati in sei stazioni, hanno lavorato per rendere la pulizia della costa sistematica e efficace, come indicato dai dipartimenti del municipio. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per ridurre i rifiuti trasportati dalle correnti e dalle maree, evidenziando l'aumento dei detriti accumulati nella baia di Manila. La notizia è riportata da Tempo. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell'ambiente marino nelle Filippine.