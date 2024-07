Filippine: Manila chiede supporto all'Italia per la strategia nell'Indo-Pacifico

24 Luglio 2024_ Le Filippine hanno richiesto l'inclusione della storica sentenza arbitrale del 2016, che ha invalidato le rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale, nella strategia indo-pacifica dell'Italia. L'ambasciatore filippino a Roma, Neal Imperial, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'ordine marittimo basato sulle regole durante un'audizione al Parlamento italiano. Durante l'incontro, Imperial ha evidenziato il ruolo cruciale dell'Italia come attore principale nella regione e ha ringraziato il Paese per il suo supporto alla sentenza del 2016, riconosciuta come vincolante. La notizia è stata riportata da gmanetwork.com. L'Italia, attraverso il suo impegno diplomatico, sta dimostrando un crescente interesse per la stabilità della regione indo-pacifica, un aspetto fondamentale per le relazioni internazionali e la sicurezza marittima.