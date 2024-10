Filippine: Manila condanna le azioni aggressive della Cina nel Mar Cinese Meridionale

19 Ottobre 2024_ Le Filippine si oppongono apertamente alle azioni considerate "illegali, coercitive, aggressive e ingannevoli" della Cina nel Mar Cinese Meridionale, secondo quanto dichiarato dal Commodoro Jay Tarriela della Philippine Coast Guard. Tarriela ha sottolineato che la resistenza del paese non è solo una questione di diritti, ma anche un impegno per la legge, la protezione dell'ambiente marino e il sostegno ai pescatori locali. Ha invitato la Cina a cessare le accuse secondo cui le Filippine dipenderebbero dall'aiuto militare statunitense per affermare i propri diritti sovrani. La posizione di Tarriela è stata una risposta a un articolo del Global Times, un quotidiano statale cinese, che criticava le Filippine per la loro opposizione. La Philippine Coast Guard è l'agenzia governativa responsabile della sicurezza marittima e della protezione delle acque territoriali filippine.